Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας των Κρατών του Κόλπου GCC, Γιασέμ Αλ-Μπουνταΐουι κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει αναγκαία μέτρα για την προστασία των Στενών του Ορμούζ έναντι ιρανικών επιθέσεων.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη συνεργασία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου —στο οποίο συμμετέχουν η Σ. Αραβία, τα ΗΑΕ, το Ομάν, ΤΟ Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν δήλωσε ότι «το Iράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, έχει εμποδίσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων και έχει επιβάλει όρους σε ορισμένα από αυτά για να επιτρέψει τη διέλευσή τους».

Όπως υπογράμμισε, «καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων οδών και τη διασφάλιση της ασφαλούς συνέχισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Το Μπαχρείν έχει καταθέσει σχέδιο Απόφασης που θα εξουσιοδοτεί κράτη να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα» για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, με την Κίνα και τη Ρωσία (δύο Μόνιμα Μέλη) να το έχουν απορρίψει, ενώ φέρεται να έχουν παρατηρήσεις κι άλλα κράτη-μέλη του ΣΑ ΟΗΕ μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκά.

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χαλίντ Κιάρι υπογράμμισε ότι η συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς καθίσταται κρίσιμη σε μια περίοδο κατά την οποία η Μέση Ανατολή βρίσκεται, όπως ανέφερε, «σε επικίνδυνο σημείο».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, καταδίκασε τόσο τα πλήγματα κατά του Ιράν της 28ης Φεβρουαρίου όσο και τις ιρανικές επιθέσεις κατά κρατών του GCC και της Ιορδανίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σαφείς παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών που επλήγησαν. Υπενθύμισε ότι με την Απόφαση 2817 το Συμβούλιο Ασφαλείας απαίτησε την άμεση παύση των επιθέσεων κατά Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ιορδανίας.

Ο κ. Kιάρι προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση δημιουργεί αυξανόμενο κίνδυνο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών και άλλων πολιτικών εγκαταστάσεων, καθώς και στις επιπτώσεις που προκαλούν οι διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς του Κόλπου για την παγκόσμια οικονομία. Τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς ναυτικού δικαίου, ενώ σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει διορίσει τον Ζαν Αρνό για την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών του ΟΗΕ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ