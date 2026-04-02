Η Αργεντινή κήρυξε persona non grata τον Ιρανό επιτετραμμένο και σύμβουλο, Μοχσέν Σολτανί Τεχρανί, και τον διέταξε να εγκαταλείψει την επικράτεια εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Αυτό το μέτρο ελήφθη έπειτα από μία ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που περιείχε «ψευδείς, προσβλητικές και αβάσιμες κατηγορίες» σε βάρος της Αργεντινής και των αρχών της, εξήγησε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ιρανικό ΥΠΕΞ, η Τεχεράνη κατηγορούσε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, έναν σύμμαχο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών του Πάμπλο Κουίρνο ότι είναι συνεργοί στις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της ιρανικής επικράτειας.

Δύο ημέρες νωρίτερα, η Αργεντινή είχε χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης «τρομοκρατική οργάνωση».

Ο Μοχσέν Σολτανί Τεχρανί είναι ο πλέον υψηλόβαθμος διπλωμάτης του Ιράν στην Αργεντινή.

Η Αργεντινή «δεν θα ανεχθεί καμία καταγγελία ή παρέμβαση από ένα κράτος που συστηματικά δεν εκπληρώνει τις διεθνείς του υποχρεώσεις και επιμένει να παρεμποδίζει την απονομή της δικαιοσύνης», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

Τη 17η Μαρτίου του 1992, ένα φορτηγάκι παγιδευμένο με εκρηκτικά είχε εισβάλει στην πρεσβεία του Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων και περισσότερους από 200 τραυματίες.

Δύο χρόνια αργότερα, μια άλλη επίθεση εναντίον των κεντρικών γραφείων της εβραϊκής κοινότητας AMIA στοίχισε τη ζωή σε 85 ανθρώπους.

Η αργεντινή δικαιοσύνη κατηγορεί για αυτές τις δύο επιθέσεις το Ιράν και οι δράστες τους δεν έχουν τιμωρηθεί.

Η κυβέρνηση της χώρας κατήγγειλε στο δελτίο Τύπου της την «επίμονη άρνηση» του Ιράν να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη στην υπόθεση της επίθεσης εναντίον της ΑΜΙΑ, όπως και την αποτυχία του να συμμορφωθεί με διεθνείς εντολές σύλληψης και έκδοσης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ