Τέσσερα μικρά παιδιά μαχαιρώθηκαν μέσα σε ένα νηπιαγωγείο στην Καμπάλα της Ουγκάντας, από έναν άνδρα, το κίνητρο του οποίου παραμένει αδιευκρίνιστο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Δύο πάνινες κούκλες, παρατημένες, κείτονταν σήμερα στην αυλή αυτού του νηπιαγωγείου που λειτουργεί και ως βρεφονηπιακός σταθμός.

Τα θύματα ήταν ηλικίας 2-3 ετών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ρέιτσελ Καουάλα. Σε ένα βίντεο που ανάρτησε τη αστυνομία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι πρόκειται για τρία αγοράκια και ένα κοριτσάκι.

Ο συλληφθείς είναι 34 ετών και «προσπαθούμε να μάθουμε που και αν εργάζεται», πρόσθεσε η Καουάλα. Στην επίσημη ανακοίνωση της ωστόσο η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι 39 ετών.

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εμφανίστηκε στο σχολείο ως γονιός. Ξέρουμε ότι είχε επισκεφθεί το σχολείο πριν από μερικές ημέρες, ζητώντας να κάνει την εγγραφή του γιου του. Σήμερα, πλήρωσε την εγγραφή για αυτό το παιδί, όμως λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να μαχαιρώνει τα παιδιά, σκοτώνοντας τέσσερα από αυτά. Δέκα παιδιά γλίτωσαν και βρίσκονται ήδη με τους γονείς τους. Οι σοροί των τεσσάρων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο», αφηγήθηκε η εκπρόσωπος.

Η Καουάλα είπε ότι ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει αλλά τον σταμάτησε ένα πλήθος που επιχείρησε να τον λιντσάρει. «Η αστυνομία επενέβη, τον έσωσε και τον συνέλαβε», είπε.

Το οργισμένο πλήθος έβαλε φωτιά σε ελαστικά και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να ρίξουν προειδοποιητικά πυρά για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας δείχνουν γονείς να κλαίνε, συγκεντρωμένους κοντά στο σχολείο. «Τι έκαναν αυτά τα αθώα παιδιά;» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα.

«Δώστε μου τα παιδιά μου, τώρα!» ουρλιάζει σε άλλο βίντεο μια νεαρή γυναίκα, που την συγκρατούν αστυνομικοί εμποδίζοντάς την να πλησιάσει στο κτίριο. «Δεν θα σιωπήσουμε, δώστε μας τα παιδιά μας», συνέχισε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Αμπάς Μπιακαγκάμπα πήγε αυτοπροσώπως στο σημείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στη συνοικία Γκάμπα, στις όχθες της λίμνης Βικτόρια.

Τέτοιου είδους εγκλήματα, με επιθέσεις μεμονωμένων δραστών εναντίον σχολείων, είναι σπάνια στην Ουγκάντα. Στο παρελθόν, ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRA), μια αντάρτικη οργάνωση που επιδίωκε την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος με βάση τις Δέκα Εντολές (εκδιώχθηκε από τη χώρα πριν από 20 χρόνια), εξαπέλυε επιθέσεις σε σχολεία και άρπαζε τους μαθητές για να τους κάνει είτε στρατιώτες είτε ερωτικές σκλάβες. Το 2023 οι τζιχαντιστές των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, επιτέθηκαν σε ένα λύκειο, σκοτώνοντας 42 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους μαθητές που κοιμούνταν στον κοιτώνα τους.



Διαβάστε επίσης: Γαλλία: Εντείνεται η ανησυχία για τρομοκρατία λόγω εξελίξεων στην Μέση Ανατολή





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ