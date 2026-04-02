Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «ενδέχεται να έχει άμεσο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία» στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει «μια νέα μορφή τρομοκρατίας».

«Θα ήταν ψέμα αν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει αντίκτυπος στην (Γαλλική) επικράτεια. Και αυτό αποτελεί, προφανώς, θέμα μείζονος σημασίας για τις κρατικές υπηρεσίες», ανέφερε ο Λεκορνί, συμπληρώνοντας ότι ο υπουργός Εσωτερικών έδωσε εντολή στις κατά τόπους αρχές να αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους λατρείας ενόψει του Πάσχα των Καθολικών, το οποίο συμπίπτει φέτος με το εβραϊκό Πάσχα



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ