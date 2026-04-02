Η Αυστρία αρνήθηκε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, λόγω της ουδετερότητάς της, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου επιβεβαίωσε την πληροφορία του αυστριακού πρακτορείου APA ότι οι ΗΠΑ έκαναν «πολλά» αιτήματα για υπερπτήσεις, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Η κάθε περίπτωση εξετάζεται από κοινού με το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας, ανέφερε το δημοσίευμα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ