Γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, επλήγη σήμερα από αεροπορική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Με ύψος 136 μέτρων, η γέφυρα B1 μεταξύ Τεχεράνης και Καράτζ θεωρείται η ψηλότερη της Μέσης Ανατολής και εγκαινιάστηκε φέτος, ανέφερε το Fars, ενώ στα κρατικά μέσα προβλήθηκε ως «ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα στη Δυτική Ασία».

Το ιρανικό Press TV ανέφερε ότι η γέφυρα είχε αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.





Footage of a US/Israeli airstrike on the B-1 road bridge in the Iranian city of Karaj today.



Μάλιστα, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση γέφυρα βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα.





«Αυτή η νέα επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ομάδες διάσωσης είχαν αναπτυχθεί για να παράσχουν βοήθεια σε θύματα» του πρώτου πλήγματος, αναφέρθηκε.





An airstrike hit the B1 Bridge in the Azimiyeh district of Karaj, west of Tehran, for a second time on Thursday afternoon, videos shared with Iran International and Vahid Online show.



Πηγή: Πρώτο Θέμα