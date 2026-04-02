Μια γέφυρα μήκους 1.000 μέτρων που συνδέει δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις του Ιράν έχει πληγεί, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ χτυπήθηκαν και άλλες περιοχές της Καράτζ.

Με ύψος 136 μέτρων, η γέφυρα B1 μεταξύ Τεχεράνης και Καράτζ θεωρείται η υψηλότερη της Μέσης Ανατολής και εγκαινιάστηκε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Fars.

Προβλήθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως «ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα στη Δυτική Ασία».

Το ιρανικό Press TV ανέφερε ότι η γέφυρα είχε αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

