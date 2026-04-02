Το 87% των Γάλλων δηλώνουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, «ανήσυχοι» για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων το 44% δηλώνουν «εξαιρετικά ανήσυχοι».

Πριν από ένα μήνα το ποσοστό αυτών που δήλωναν ανήσυχοι ήταν στο 81% και το ποσοστό αυτών που δήλωναν εξαιρετικά ανήσυχοι στο 32%. Από την άλλη το 12% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν ανησυχούν καθόλου.

Το 25% δηλώνει ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή ήταν σωστή, έναντι 57% που δηλώνει ότι ήταν λαθασμένη, ενώ το 18% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη επί του θέματος. Επίσης το 82% των Γάλλων θεωρούν ότι λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή είναι αυξημένες οι πιθανότητες μίας τρομοκρατικής επίθεσης κατά της Γαλλίας.

Τέλος, αναφορικά με τις επιπτώσεις της κρίσης, το 80% δηλώνει ανησυχο για την αγοραστική του ικανότητα, ενώ το 67% δηλώνει ότι αναμένει έλλειψη καυσίμων μέσα στους επόμενους μήνες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ