Το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στη θάλασσα της Βαλτικής, μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές πύλες της χώρας, έχασε τουλάχιστον το 40% των εγκαταστάσεων αποθήκευσης εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες αμερικανικού εμπορικού δορυφόρου τις οποίες είδε το Reuters.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τον τελευταίο μήνα, πραγματοποιώντας τις πιο βαριές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα λιμάνια της Θάλασσας της Βαλτικής στα τέσσερα και πλέον χρόνια του πολέμου.

Κάποια στιγμή τον περασμένο μήνα, περίπου το 40% των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Ρωσίας επλήγη λόγω των επιθέσεων, του κλεισίματος του αγωγού Druzhba στην Ουκρανία και της κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν στα τέλη Μαρτίου, και παρέχονται από την εταιρεία χωρικής νοημοσύνης Vantor, δείχνουν τουλάχιστον οκτώ δεξαμενές χωρητικότητας 50.000 κυβικών μέτρων η καθεμία να έχουν υποστεί ζημιές. Αυτό αντιστοιχεί, όπως ανέφεραν έμποροι, στο τουλάχιστον 40% των συνολικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης του λιμανιού και ως εκ τούτου μπορεί να το αναγκάσει να μειώσει αναλόγως τον κύκλο εργασιών.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα στα λιμάνια και η διαθεσιμότητα τους επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές πετρελαίου.

Ένα άλλο λιμάνι της Βαλτικής Θάλασσας, το Ουστ-Λουγκά, δέχτηκε επίσης αρκετές επιθέσεις τον περασμένο μήνα και αναγκάστηκε να αναστείλει τις φορτώσεις.

Τα στοιχεία της ρωσικής εταιρείας Transneft που διαχειρίζεται μονοπωλιακά τους αγωγούς πετρελαίου, έδειξαν ότι το Πριμόρσκ, το οποίο είναι σε θέση να διαχειριστεί 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ή σχεδόν το 1% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, διαθέτει στην κύρια αποθήκη πετρελαίου του 14 δεξαμενές αργού πετρελαίου και τέσσερις εγκαταστάσεις για την αποθήκευση ντίζελ.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, δύο από τις οκτώ δεξαμενές που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση ντίζελ

Η Transneft, που επίσης ελέγχει τα λιμάνια, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι ρωσικές τοπικές αρχές αναφέρουν ότι ο σταθμός Ουστ- Λουγκά δέχθηκε πλήγματα στις 22, 25, 27, 29 και 31 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν επίσης ότι οκτώ δεξαμενές προϊόντων πετρελαίου, χωρητικότητας 30.000 κυβικών μέτρων η καθεμία, σε έναν τερματικό σταθμό, που ονομάζεται Ust-Luga Oil, υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο όλων των αποθηκευτικών χώρων.

Ορισμένες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού δέχτηκαν επίσης πλήγματα, όπως έδειξαν οι δορυφορικές φωτογραφίες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «τρομοκρατικές επιθέσεις», προσθέτοντας ότι η Ρωσία εργάζεται για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ