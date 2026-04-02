Η Ρωσία θα ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να διασφαλίσουν την κατάπαυση του πυρός ενώ θα απομακρύνει τους Ρώσους εργαζομένους από το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο RIA.

«Οι διαδρομές (σ.σ. που θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι κατά την απομάκρυνσή τους) θα δηλωθούν στις αρμόδιες αρχές του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαύλους για να ζητήσουμε την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του κομβόι», είπε ο Αλεξέι Λιχατσόφ, ο επικεφαλής της Rosatom, της ρωσικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο Λιχατσόφ είπε ότι «ένα τελευταίο κύμα» περίπου 200 εργαζομένων προγραμματίζεται να αναχωρήσει την επόμενη εβδομάδα, με κάποιες επιφυλάξεις.

Η Ρωσία κατασκεύασε τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Μπουσέρ και υπάλληλοι της Rosatom εργάζονται ακόμη εκεί, στην κατασκευή πρόσθετων μονάδων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ