Περίπου 40 χώρες συζητούν κοινή δράση προκειμένου να ανοίξει και πάλι το Στενό του Χορμούζ ώστε να σταματήσει το Ιράν να κρατάει «όμηρο την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε σήμερα η Βρετανία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ασφάλεια της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας αυτής οδού είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουν άλλες χώρες.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε πως η «απερισκεψία» του Ιράν να μπλοκάρει αυτήν τη θαλάσσια οδό «πλήττει την ασφάλεια της παγκόσμιας οικονομίας» καθώς προεδρεύει της τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Γαλλία, η Γερμανία, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία.

«Έχουμε δει το Ιράν να κάνει πειρατεία σε μια διεθνή ναυτιλιακή οδό για να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία», είπε η Κούπερ σε εναρκτήρια σχόλια που μεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ προτού συνεχιστεί η διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι περίπου 40 χωρών, λαμβάνουν χώρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι το Στενό θα μπορούσε να ανοίξει «φυσικά» και ότι είναι ευθύνη των χωρών που στηρίζονται στη θαλάσσια αυτή οδό να διασφαλίσουν ότι είναι ανοιχτή.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται συνολικά γύρω στο ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το να ξανανοίξει η θαλάσσια αυτή οδός έχει γίνει προτεραιότητα για κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο καθώς εκτινάσσονται οι τιμές της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν αρχικά την αξίωση του Τραμπ να στείλουν τα πλοία τους στην περιοχή λόγω των φόβων ότι θα συρθούν στη σύγκρουση.

Ωστόσο οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία τις οδήγησε να προσπαθήσουν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό για να διερευνήσει αυτός τρόπους που μπορούν να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν πως ο σχηματισμός ενός συνασπισμού είναι σε αρχικό στάδιο, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να ηγούνται της πρωτοβουλίας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν πως οι σημερινές συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο ποιες χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας Γκιγιόμ Βερνέ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα πως η διαδικασία θα έχει πολλές φάσεις και μπορεί να μην έχει καταλήξει μέχρι οι εχθροπραξίες να μειωθούν ή να τελειώσουν.

Σημαντικό σημείο εστίασης των συνομιλιών θα είναι το πώς θα διασφαλιστεί ότι οι πλοιοκτήτες θα αισθανθούν αρκετά σίγουροι προκειμένου τα πλοία να επαναλάβουν τα ταξίδια στην περιοχή και να μειωθούν τα ασφάλιστρα.

Θα υπάρξει επίσης στο τέλος ανάγκη για συνεργασία με το Ιράν ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία, είπε ο Βερνέ, κάτι που δεν είναι πιθανό για την ώρα.

Συζητήσεις έχουν ξεκινήσει επίσης για το είδους στρατιωτικά στοιχεία θα παρασχεθούν, είπε.

«Θα χρειαστεί να συγκεντρώσουμε έναν επαρκή αριθμό πλοίων και να έχουμε συντονιστικές ικανότητες στον αέρα, στη θάλασσα καθώς και την ικανότητα να μοιραστούμε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών», είπε.

Η Βρετανία είπε πως θα φιλοξενήσει συνάντηση στρατιωτικών για συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες ότι άλλες χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό του Χορμούζ θα πρέπει «να συγκεντρώσουν με καθυστέρηση λίγο θάρρος» και «απλώς να το αδράξουν».

«Απλώς πάρτε το, προστατεύστε το, χρησιμοποιήστε το για σας», δήλωσε.

Όμως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας σήμερα στη Νότια Κορέα, είπε πως η στρατιωτική κατάληψη του Στενού είναι μια «μη ρεαλιστική επιλογή».

«Θα χρειαζόταν απροσδιόριστο σύνολο χρόνου και θα εξέθετε όλους εκείνους που επιχειρούν να περάσουν μέσα από αυτό το Στενό σε κίνδυνο στις ακτές από τους Φρουρούς της Επανάστασης καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους», είπε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ