Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προγραμματίζει αυτήν την εβδομάδα κρίσιμη διεθνή σύσκεψη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, με συμμετοχή 35 κρατών που έχουν υπογράψει κοινή δήλωση προθέσεων.

Η συνάντηση, προγραμματισμένη για σήμερα 2 Απριλίου, θα φιλοξενηθεί από την Υπουργό Εξωτερικών Yvette Cooper, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων και την προστασία των ναυτικών.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά έχει ζωτικό συμφέρον να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στην περιοχή και να ανοίξει ξανά το Στενό. Όπως τόνισε, η σύσκεψη θα αξιολογήσει τις διπλωματικές και πολιτικές επιλογές για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εμπορικών δρομολογίων και η επανεκκίνηση της μεταφοράς ζωτικών εμπορευμάτων.

Μετά τις διπλωματικές συζητήσεις, θα συγκληθούν και στρατιωτικοί σχεδιαστές για να εξετάσουν τρόπους διασφάλισης της διέλευσης και της ασφάλειας της περιοχής, μόλις τερματιστούν οι συγκρούσεις.

Σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε σε πρόσφατη συνάντηση στην Downing Street με επιχειρηματικούς φορείς από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας, της ασφάλισης και της χρηματοοικονομίας είναι ότι η ασφάλεια των πλοίων και η προστασία των ναυτικών υπερτερεί ακόμη και των ασφαλιστικών θεμάτων.

Η κοινή δήλωση των συμμετεχόντων περιλαμβάνει δριμεία καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν σε εμπορικά πλοία και την de facto αποκλειστική κίνηση του Στενού, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές ως σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τα κράτη ζητούν άμεση αναστολή επιθέσεων σε πολιτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την Απόφαση 2817 του ΟΗΕ.

Η σύσκεψη φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο συντονισμού στρατιωτικής ισχύος, διπλωματίας και συνεργασίας με τη βιομηχανία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων και η σταθερότητα των ενεργειακών ροών στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Πηγή: Πρώτο Θέμα