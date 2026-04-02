Στο «κόκκινο» βυθίστηκαν και πάλι σήμερα τα διεθνή Χρηματιστήρια –με την ίδια ταχύτητα που ανέκαμψαν χθες– παίρνοντας κατά γράμμα την πολλοστή στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η Γουόλ Στριτ άνοιξε, όπως ήταν αναμενόταν, με πτώση: -1,27% για τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, -1,67% για τον δείκτη Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, -1,22% για τον δείκτη S&P 500.

Στην Ευρώπη, τα Χρηματιστήρια ετοιμάζονται επίσης να κλείσουν με σημαντική πτώση, πριν από την παρατεταμένη διακοπή των εργασιών τους για το Πάσχα των Καθολικών. Γύρω στις 14.30 (ώρα Κύπρου) η Φρανκφούρτη κατέγραφε πτώση -2,31%, το Παρίσι -1,39% και το Μιλάνο -1,86%. Μικρότερη ήταν η πτώση στο Λονδίνο, στο -0,51%.

Η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε επίσης μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι θα οδηγήσει το Ιράν «στη λίθινη εποχή» και ότι θα πλήττει την Τεχεράνη με ιδιαίτερη σφοδρότητα για δύο-τρεις εβδομάδες.

Το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε το όριο των 110 δολαρίων ανά βαρέλι, φτάνοντας τα 113,25 δολάρια (+13,21 δολάρια). Γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο, το WTI είναι σήμερα ακριβότερο από το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, η τιμή του οποίου αυξάνεται με πιο αργούς ρυθμούς και έφτασε τα 109,55 δολάρια το βαρέλι (+8,19%).

«Η ομιλία (του Τραμπ) φαίνεται ότι είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ανέμεναν οι επενδυτές: το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά, όπως και οι αποδόσεις των ομολόγων, ενώ οι μετοχές υποχωρούν» συνόψισε ο Ματ Μπρίτσμαν, αναλυτής στη βρετανική χρηματοοικονομική εταιρεία Hangreaves Lansdown.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ