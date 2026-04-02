Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent και το WTI να ενισχύονται έως και 10%, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για νέα στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI ενισχύθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραψε άνοδο 8% στα 109 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε εθνικό του διάγγελμα, απέδωσε την άνοδο των τιμών στις «παράλογες τρομοκρατικές επιθέσεις» του Ιράν κατά εμπορικών δεξαμενόπλοιων και γειτονικών χωρών.

«Θα πλήξουμε το Ιράν εξαιρετικά σκληρά τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Αγορές σε καθεστώς «risk-off»



Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές. Όπως σημείωσε ο Τζορτζ Ευσταθόπουλος της Fidelity International, οι επενδυτές ανέμεναν ένα «δυαδικό αποτέλεσμα» – είτε σήμα αποκλιμάκωσης είτε περαιτέρω ένταση.

«Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο σενάριο», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό κλίμα θα παραμείνει επιφυλακτικό έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια.





Στενό του Ορμούζ: Κρίσιμος κόμβος σε παράλυση



Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών παραμένει το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ναυσιπλοΐα έχει ουσιαστικά παγώσει από την έναρξη του πολέμου, οδηγώντας σε μία από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τον αναλυτή πολιτικού κινδύνου Τζάιλς Άλστον της Oxford Analytica, η επανεκκίνηση της ροής δεξαμενόπλοιων δεν αναμένεται σύντομα.

«Η Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από το ζήτημα της ασφάλειας των ροών μέσω του Ορμούζ», σημείωσε.

Αντιφατικά μηνύματα και διπλωματική ασάφεια



Η αγορά επηρεάστηκε και από αντικρουόμενα σήματα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι το Ιράν ζήτησε κατάπαυση πυρός, οδηγώντας προσωρινά σε πτώση των τιμών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει υπό πλήρη έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων και δεν πρόκειται να ανοίξει υπό πίεση.

Οι συνεχείς αντιφάσεις μεταξύ των δύο πλευρών, σε συνδυασμό με τα αντικρουόμενα μηνύματα της Ουάσιγκτον για πιθανή αποκλιμάκωση ή περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση, διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα.



