«Οι εχθροί μας χάνουν και η Αμερική κερδίζει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας το διάγγελμά του για την επιχείρηση «Επική Οργή» στο οποίο υπεραμύνθηκε της απόφασής του να κηρύξει πόλεμο κατά του Ιράν, αποκαλώντας το καθεστώς της Τεχεράνης «δολοφονικό» και κατηγορώντας το για χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές, ενώ επανέλαβε ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ έχει αποδυναμώσει τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν και έχει περιορίσει την πυρηνική απειλή. Πέραν αυτού, συνεχάρη τη NASA για την επιτυχή εκτόξευση της Artemis II και αναφέρθηκε σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Σε μια ομιλία περίπου 20 λεπτών, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ ως αντίποινα για σχεδόν μισό αιώνα βίας από το Ιράν και τους αντιπροσώπους του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο έθνος να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Επαίνεσε την στρατιωτική πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, περιγράφοντας τις εβδομάδες των βομβαρδισμών ως «νίκες που λίγοι άνθρωποι έχουν ξαναδεί». Και ζήτησε υπομονή, αποκαλώντας τον πόλεμο «επένδυση» στο μέλλον των Αμερικανών.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος στους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, οι ένοπλες δυνάμεις μας κατήγαγαν στο πεδίο της μάχης ταχείες, αποφασιστικές και συντριπτικές νίκες -- νίκες που δεν είχε ξαναδεί ποτέ πριν ο κόσμος», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα τους πλήξουμε εξαιρετικά σκληρά κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ως τριών εβδομάδων. Θα τους γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή, όπου ανήκουν. Εν αναμονή, οι συνομιλίες συνεχίζονται», είπε ο ρεπουμπλικάνος στο διάγγελμά του. «Αν δεν κλειστεί συμφωνία, θα πλήξουμε καθέναν από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς τους πολύ σκληρά και πιθανόν ταυτόχρονα», απείλησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του υπερασπίζοντας το «πρόσωπο» των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι υπηρέτησαν τον σκοπό της αποτροπής ενός «δολοφονικού καθεστώτος» που σύμφωνα με τον ίδιο «σκότωσε 45.000 από τον ίδιο του τον λαό» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων νωρίτερα φέτος. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι για το καθεστώς αυτό να αποκτήσει πυρηνικά όπλα θα ήταν «μια ανεκτή απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως η Τεχεράνη εργαζόταν σε όπλα που θα μπορούσαν να φτάσουν ως την Ευρώπη. Υποστήριξε ότι αυτή η απειλή έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί «πολύ πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου».

«Η αλλαγή καθεστώτος δεν ήταν ποτέ ο στόχος μας, ποτέ δεν είπαμε αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε. Παρ' όλα αυτά, ισχυρίστηκε ότι «η αλλαγή καθεστώτος έχει συμβεί επειδή «όλοι οι ηγέτες τους» έχουν πεθάνει».

«Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που εξαλείψαμε με τα βομβαρδιστικά B-2 έχουν πληγεί τόσο σκληρά που θα χρειαστούν μήνες για να λειτουργήσουν», υποστήριξε. «Αν κάνουν έστω και μια κίνηση για να ξεκινήσουν πάλι, θα τους χτυπήσουμε ξανά πολύ σκληρά».

«Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτή τη σύγκρουση από μια προοπτική», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «ήταν οι νταήδες της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πλέον οι νταήδες».

«Βρισκόμαστε σε αυτή την τόσο ισχυρή, τόσο λαμπρή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον μιας από τις πιο ισχυρές χώρες για 32 ημέρες, και η χώρα έχει καταστραφεί και ουσιαστικά δεν αποτελεί πλέον απειλή. Αυτή είναι μια πραγματική επένδυση στα παιδιά σας και στο μέλλον των εγγονιών σας», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα επερχόμενο τέλος της σύγκρουσης, λέγοντας πως οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι «πλησίον της ολοκλήρωσης». Στην τηλεοπτική του ομιλία, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει την εξάλειψη της ναυτικής και αεροπορικής δύναμης του Ιράν, ενώ η δυνατότητα της χώρας να εκτοξεύει πυραύλους έχει περιοριστεί, καθώς τα αποθέματα των πυραύλων έχουν μειωθεί σημαντικά. «Αυτές οι ενέργειες θα ακινητοποιήσουν τον στρατό του Ιράν, θα συντρίψουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις και θα τους στερήσουν την ικανότητα να κατασκευάζουν πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος.

Υπερασπίστηκε την επιλογή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «αναγκαία για την ασφάλεια της Αμερικής και την ασφάλεια του ελεύθερου κόσμου». Κάνοντας αναφορά στην ιστορική βία από το Ιράν και τους συμμάχους του, επικαλέστηκε σημαντικά περιστατικά όπως η βομβιστική επίθεση στο στρατόπεδο των πεζοναυτών το 1983 και την επίθεση στο USS Cole το 2000.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι για το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα «θα ήταν ανεκτή απειλή». Επανέλαβε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης αποτελούσε μια από τις πιο «βίαιες και εγκληματικές κυβερνήσεις» στον κόσμο, ικανές να διεξάγουν εκστρατείες τρόμου και καταναγκασμού πίσω από έναν πυρηνικό θώρακα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους προκατόχους του, λέγοντας ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ έπρεπε να είχαν «διαχειριστεί» το Ιράν πριν από την εκλογή του.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται το πετρέλαιο του Ιράν ή τίποτα άλλο που διαθέτει η χώρα, αλλά η στρατηγική τους παρουσία στην περιοχή έχει ως στόχο τη στήριξη των συμμάχων τους. «Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τους συμμάχους μας», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι η αμερικανική στρατηγική στην περιοχή δεν είναι οικονομική, αλλά στρατηγική και πολιτική.

Αξίωσε για άλλη μια φορά οι χώρες που εξαρτώνται από αυτό για τον ενεργειακό εφοδιασμό τους να πάνε να «καταλάβουν» το στενό του Ορμούζ -το οποίο έχει κλείσει το Ιράν αφότου εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας-, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Πηγαίνετε στο στενό, καταλάβετέ το, προστατεύστε το, αξιοποιήστε το», πέταξε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, ο οποίος επικρίνει τα άλλα κράτη μέλη του NATO διότι δεν πήγαν να «βοηθήσουν» τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν ως μια σειρά «ταχύτατων, αποφασιστικών και συντριπτικών νικών», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές έχουν καταστήσει την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones «δραματικά περιορισμένη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι δεν θα εγκαταλείψει τα κράτη του Κόλπου, που έχουν μπει στο στόχαστρο του Ιράν στο πλαίσιο των αντιποίνων του για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή: το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ήταν απίστευτοι, και δεν θα τους αφήσουμε επ’ ουδενί να υποστούν το παραμικρό κακό», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.