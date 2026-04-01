Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε να σταματήσει την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, προκειμένου να ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους να συμμετάσχουν σε μια «συμμαχία των προθύμων» για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές των Financial Times που έχουν γνώση του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι το Στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Φεβρουαρίου, διαταράσοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε τον περασμένο μήνα από τα ναυτικά του ΝΑΤΟ να τον βοηθήσουν να ανοίξει ξανά το Ορμούζ, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με την αντίδραση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίες δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, ενώ αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες επισήμαναν επίσης ότι «δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Τρεις αξιωματούχοι που έχουν γνώση των συζητήσεων είπαν στους FT ότι ο Τραμπ απάντησε απειλώντας να διακόψει τις προμήθειες προς το PURL, την πρωτοβουλία προμήθειας όπλων του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκές χώρες.

Ως αποτέλεσμα, και κατόπιν παρότρυνσης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μια ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων τα βασικά μέλη του ΝΑΤΟ, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, εξέδωσε στις 19 Μαρτίου μια ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν: «Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ».

Ένας από τους αξιωματούχους που έχει ενημερωθεί για τις διαβουλεύσεις δήλωσε: «Ήταν ο Ρούτε που επέμεινε στην κοινή δήλωση, επειδή ο Τραμπ είχε απειλήσει να αποσυρθεί από το PURL και από την Ουκρανία γενικότερα». «Η δήλωση συντάχθηκε γρήγορα, και άλλες χώρες προσχώρησαν στη συνέχεια, καθώς δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να προσκληθούν όλοι να την υπογράψουν αμέσως».

Ο Ρούτε είχε πραγματοποιήσεις πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τις δύο ημέρες πριν από τη δημοσίευση της δήλωσης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ρούτε, σε τηλεφωνική συνομιλία με τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξήγησε ότι ο Τραμπ ήταν «αρκετά υστερικός» λόγω της άρνησης των Ευρωπαίων να συνδράμουν στην προστασία του Στενού του Ορμούζ.

Βρετανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ συζήτησαν «σε στρατιωτικό επίπεδο» τις επιλογές για την εξασφάλιση της ασφάλειας του Ορμούζ πριν από τις 19 Μαρτίου, αλλά δεν αρνήθηκαν ότι η Ουάσιγκτον απείλησε να αποσύρει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει ξεκάθαρα την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους, και όπως τόνισε ο Πρόεδρος, “οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται”».

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του, επειδή δεν κάνουν περισσότερα για να στηρίξουν τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ παρουσιάζει τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως πρόβλημα της Ευρώπης.



«Είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε το ΝΑΤΟ, για να το προστατεύσουμε από τη Ρωσία. Αλλά εκείνοι δεν είναι εκεί για να μας προστατεύσουν. Είναι γελοίο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι σκόπευε να ανακοινώσει σε ομιλία του προς το αμερικανικό κοινό το βράδυ της Τετάρτης ότι θα εξετάσει «οπωσδήποτε» το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν σχολιάζει το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών του Ρούτε με άλλους ηγέτες και παρέπεμψε τους FT σε δημόσια δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος στις 19 Μαρτίου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ενόχληση του Τραμπ απέναντι στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για το θέμα του Στενού του Ορμούζ, ο Ρούτε είχε δηλώσει: «Είμαι βέβαιος ότι οι σύμμαχοι, όπως πάντα, θα κάνουν τα πάντα για να υποστηρίξουν τα κοινά μας συμφέροντα».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα συνομιλίες μεταξύ των 35 χωρών που έχουν υπογράψει συνολικά τη κοινή δήλωση, με σκοπό τη σύσταση συνασπισμού για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ «αφού σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή ότι οι στρατιωτικές προμήθειες των ΗΠΑ προς την Ουκρανία μέσω του μηχανισμού PURL δεν έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Δεν έχει εκτραπεί ακόμη τίποτα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιδιώξουν στο μέλλον να ανακατευθύνουν όπλα που προορίζονται για την Ουκρανία, προκειμένου να αναπληρώσουν τα αμερικανικά αποθέματα που θα έχουν εξαντληθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν. «Αν χρειαστούμε κάτι για την Αμερική και είναι αμερικανικό, θα το κρατήσουμε πρώτα για την Αμερική», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.



Πηγή: skai.gr