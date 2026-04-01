Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου, ανέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη τον στρατό, λίγο πριν την έναρξη του Εβραϊκού Πάσχα.

Σειρήνες ηχούσαν διαρκώς στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα το απόγευμα, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μεγάλη ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων και η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους από τον Λίβανο, στέλνοντας εκατομμύρια σε καταφύγια.

Περίπου 10 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο κεντρικό Ισραήλ, τόνισε η Times of Israel. Οι περισσότεροι από αυτούς αναχαιτίστηκαν από την αεροπορική άμυνα, ενώ ορισμένοι αφέθηκαν να πλήξουν ανοιχτές εκτάσεις.





Iranian cluster munitions fell on a playground in Petah Tikva, central Israel.



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έξι συναγερμοί για πυραυλικές επιθέσεις ακούστηκαν μέσα σε μία ώρα μόνο στο Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι αναμενόταν πυραυλική επίθεση σήμερα το βράδυ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε δεκάδες «τρομοκρατικούς στόχους» στο κέντρο της Τεχεράνης.

Η εβδομαδιαία εβραϊκή γιορτή του Πάσχα ξεκινά σήμερα βράδυ της Τετάρτης. Ιρανικά μμε ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Περσική Πρωτοχρονιά στις 20 Μαρτίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ