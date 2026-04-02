Το ανεκτίμητης αξίας χρυσό κράνος, το οποίο είχε κλαπεί πέρυσι από μουσείο στην Ολλανδία, βρέθηκε και επιστράφηκε, ανακοίνωσαν οι ολλανδικές Αρχές.

Το κράνος, ηλικίας 2.500 ετών, που θεωρείται πολιτιστικό σύμβολο της Ρουμανίας, είχε δοθεί ως δανεικό στο Μουσείο Drents όταν εκλάπη πριν από ένα χρόνο περίπου μαζί με άλλα αντικείμενα.

Τρεις άνδρες βρίσκονται σε δίκη για την κλοπή, αλλά παραμένουν σιωπηλοί στο δικαστήριο. Ο Αρθούρος Μπραντ, διακεκριμένος ερευνητής τέχνης, ανέφερε ότι αυτός και η αστυνομία είχαν αξιοποιήσει τις επαφές τους για να πείσουν τους φερόμενους ληστές να παραδώσουν το κράνος σε αντάλλαγμα για ελαφρύτερη ποινή.

«Ήμασταν αρκετά σίγουροι ότι το κράνος δεν είχε λιώσει, καθώς υπήρχαν μόλις τέσσερις ημέρες μεταξύ της κλοπής και των συλλήψεων», είπε ο Μπραντ, προσθέτοντας πως η δουλειά της ολλανδικής αστυνομίας ήταν εξαιρετική.





Σύμφωνα με τον Guardian, η πίεση από τη Ρουμανία ήταν τεράστια, με τις ολλανδικές Αρχές να επιχειρούν επανειλημμένα να πείσουν τους υπόπτους να αποκαλύψουν πού είχαν κρύψει τα κλεμμένα αντικείμενα.

Το κράνος κλάπηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν μια συμμορία ληστών χρησιμοποίησε πυροτεχνήματα για να εισέλθει στο μουσείο στη βόρεια Ολλανδία και να σπάσει τις προθήκες. Οι ληστές διέφυγαν με το χρυσό κράνος Cotofenesti και τρία χρυσά βραχιόλια.



Διαβάστε επίσης: Κίνα: Δεκάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ρομποταξί λόγω τεχνικής βλάβης (vid)





Πηγή: Πρώτο Θέμα