Σοβαρή δυσλειτουργία σε στόλο αυτόνομων οχημάτων καταγράφηκε στην πόλη Ουχάν της Κίνας, όταν περισσότερα από 100 ρομποταξί της υπηρεσίας Apollo Go της Baidu ακινητοποιήθηκαν ταυτόχρονα στους δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και ανησυχία για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αποδίδεται σε «σφάλμα συστήματος», όταν τα οχήματα σταμάτησαν ξαφνικά στη μέση του δρόμου και δεν μπορούσαν να κινηθούν.





Driverless taxi malfunctioned in Wuhan with passengers trapped inside the vehicle pic.twitter.com/yTFEER376P — @ (@anthraxxxx) April 1, 2026

Οχήματα «παγωμένα» στη μέση του δρόμου



Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά social media δείχνουν δεκάδες ρομποταξί με αναμμένα αλάρμ να έχουν ακινητοποιηθεί σε κεντρικούς δρόμους και ταχύτατες λωρίδες κυκλοφορίας, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σε καταγραφή από dashcam, οδηγός περνά δίπλα από τουλάχιστον 16 ακινητοποιημένα οχήματα μέσα σε διάστημα 90 λεπτών, αποφεύγοντας οριακά σύγκρουση με απότομες αλλαγές λωρίδας και φρεναρίσματα.





Dozens of driverless taxis stalled on the road in Wuhan last night. Around 9 PM, multiple Luobo Kuaipao autonomous vehicles came to a complete stop in the middle of the road. Local police confirmed a system failure, saying passengers were evacuated safely. No injuries were… pic.twitter.com/RFqJTKvoGl — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 1, 2026

Επιβάτες εγκλωβισμένοι για πάνω από μία ώρα



Επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στα οχήματα περιέγραψαν σκηνές αβεβαιότητας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερο από 90 λεπτά.

Φοιτήτρια που επέβαινε σε ένα από τα οχήματα μαζί με φίλους της ανέφερε ότι το ρομποταξί παρουσίασε επανειλημμένες δυσλειτουργίες πριν ακινητοποιηθεί πλήρως σε διασταύρωση στην ανατολική Ουχάν.

Όπως είπε, η οθόνη του οχήματος τους ζητούσε να παραμείνουν μέσα και να περιμένουν βοήθεια εντός πέντε λεπτών. Ωστόσο, η επικοινωνία με εκπρόσωπο της εταιρείας έγινε μετά από περίπου 30 λεπτά, χωρίς να δοθεί άμεση λύση.

«Μας έλεγαν συνεχώς ότι θα το αναφέρουν στους ανωτέρους τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τελικά αποχώρησαν μόνοι τους χωρίς να ενημερωθούν για την αιτία της βλάβης.





Σε άλλη περίπτωση, επιβάτης δήλωσε ότι το όχημα σταμάτησε μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της διαδρομής σε υπερυψωμένο δρόμο με έντονη κυκλοφορία, ενώ το σύστημα εμφάνιζε μήνυμα: «Υπάρχει πρόβλημα στο όχημα, μην ανοίξετε την πόρτα».

Η ίδια ανέφερε ότι η γραμμή έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργούσε και ότι χρειάστηκε να περιμένει πάνω από μία ώρα μέχρι να τη βοηθήσει διερχόμενος αστυνομικός.

Χωρίς τραυματισμούς, υπό διερεύνηση τα αίτια



Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι οι επιβάτες κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια από τα οχήματα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και των μεταφορών για τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ τα αίτια της δυσλειτουργίας παραμένουν υπό διερεύνηση.



Διαβάστε επίσης: Ιράν: Εκτός λειτουργίας οι 2 μεγαλύτερες χαλυβουργίες μετά από πλήγματα (vid)





Πηγή: Πρώτο Θέμα