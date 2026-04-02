Οι δύο μεγαλύτερες χαλυβουργίες του Ιράν ανακοίνωσαν ότι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους ως αποτέλεσμα των πληγμάτων που εξαπολύουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Η Εταιρία Χαλυβουργίας Χουζιστάν, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Ιράν, και η Εταιρία Χαλυβουργίας Μομπαρακέχ, στην επαρχία Ισφαχάν, στο κέντρο της χώρας, έχουν υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις από την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα τα τμήματα και οι κλίβανοι παραγωγής χάλυβα αυτού του βιομηχανικού συγκροτήματος υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Μεχράν Πακμπίν, αναπληρωτής διευθυντής λειτουργίας της Εταιρίας Χαλυβουργίας Χουζιστάν, όπως αναφέρει ο διαδικτυακός ιστότοπος Mizan Online.

«Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που κάναμε, η επανάληψη της λειτουργίας αυτών των μονάδων θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες και μέχρι έναν χρόνο», πρόσθεσε.

Η Χαλυβουργία Μομπαρακέχ δήλωσε χθες βράδυ πως «οι γραμμές παραγωγής έχουν σταματήσει εντελώς, λόγω της έντασης των επιθέσεων». «Η συνέχιση λειτουργίας είναι αδύνατη», διευκρίνισε η επιχείρηση σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.





BREAKING: U.S. and Israeli warplanes launched massive airstrikes in Isfahan today, April 1, targeting the Mobarakeh Steel plant and military munitions depots. Significant damage reported. #Iran #Isfahan #Breaking pic.twitter.com/9PawC7nyDr — GCO (@GCO_Global) April 1, 2026

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε βιομηχανικές ζώνες στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ.

Απείλησαν επίσης ότι θα εξαπολύσουν επιπλέον αντίποινα σε περίπτωση νέων παρόμοιων επιθέσεων.

Στρατηγικό υλικό, ο χάλυβας χρησιμοποιείται στη στρατιωτική και βιομηχανική παραγωγή για την κατασκευή πυραύλων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πλοίων.

Το Ιράν είναι σε πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν πλήγματα σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και πυροδότησαν μια σύγκρουση που έχει επεκταθεί από τότε στην περιοχή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



