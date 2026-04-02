Ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ που έγινε χθες το βράδυ.

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, όπως ανέφερε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μια «ισχυρή εθνική εκστρατεία» που έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα έχει φέρει στο προσκήνιο «περίπου επτά εκατομμύρια Ιρανούς που έχουν ήδη βγει μπροστά και έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα και να υπερασπιστούν» το Ιράν.

«Αφήστε με να σας πω κάτι από καρδιάς», έγραψε.

«Οι Ιρανοί δεν μιλάμε απλώς για την υπεράσπιση της χώρας μας, αλλά χύνουμε και το αίμα μας γι' αυτήν. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε.

Αν έρθετε για το σπίτι μας... θα συναντήσετε όλη την οικογένεια. Οπλισμένηι, έτοιμοη και με το κεφάλι ψηλά. Ελάτε να μας βρείτε».

Το μήνυμά του έρχεται μετά την δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά» και θα χτυπήσουν «πολύ σκληρά» τα «ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια» του Ιράν αν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.





Listen up...



You Come for Our Home…

You Meet the Whole Family. pic.twitter.com/5raQK72IvH — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 2, 2026



Πηγή: ertnews.gr





