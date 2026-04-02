Σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ άφησε από τη Σεούλ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επικρίνοντας τις διακυμάνσεις στις θέσεις του σχετικά με το ΝΑΤΟ και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η έλλειψη συνέπειας υπονομεύει την αξιοπιστία των διεθνών δεσμεύσεων, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να λέγονται διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα». Όπως ανέφερε, τέτοιες πρακτικές δημιουργούν αβεβαιότητα και αποδυναμώνουν την ουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι οι συνεχείς μεταβολές στη στάση των ΗΠΑ ενισχύουν την αίσθηση αστάθειας, προσθέτοντας πως η διεθνής σκηνή δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Αναφερόμενος στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την αντίθεσή του σε στρατιωτικά σενάρια για το Στενό του Χορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε μη ρεαλιστικά και επικίνδυνα. Όπως εξήγησε, μια τέτοια επιχείρηση θα είχε μακροχρόνιες συνέπειες και θα εξέθετε τη ναυσιπλοΐα σε σοβαρούς κινδύνους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επίλυση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω στρατιωτικών ενεργειών, αλλά απαιτεί ουσιαστική διπλωματική προσέγγιση. Όπως τόνισε, μόνο μέσα από μακροχρόνιες και σε βάθος διαπραγματεύσεις μπορεί να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατέληξε επισημαίνοντας την ανάγκη για σαφή και σταθερή στρατηγική από τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να υπάρξει βιώσιμη λύση στις γεωπολιτικές κρίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ