Η διάσημη Ιρανή δικηγόρος Νασρίν Σοτουντέχ, που έχει τιμηθεί με το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνελήφθη χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην οικία της στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κόρη της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

«Πριν από μερικά λεπτά, μάθαμε πως η μαμά συνελήφθη την περασμένη νύχτα ενώ ήταν μόνη στο σπίτι», έγραψε η Μεχραβέχ Χαντάν, επίσης ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια δημοσίευση που συνοδεύεται από φωτογραφία της 62χρονης δικηγόρου, η οποία είχε τιμηθεί το 2012 με το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωκοινοβουλίου για την ελευθερία του πνεύματος και έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν από τις ιρανικές αρχές.

Η Σοτουντέχ «δεν έχει επικοινωνήσει προς το παρόν» με την οικογένειά της και «δεν έχουμε καμία πληροφόρηση», υπογράμμισε η κόρη της.

Μόλις φθάσαμε στο σπίτι της, «συνειδητοποιήσαμε πως είχαν κατασχεθεί ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ άλλων φορητοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που ανήκαν στη μητέρα και τον πατέρα», συμπλήρωσε η ίδια σε αυτήν τη δημοσίευση.

Πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης και ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σύζυγος της Νασρίν Σοτουντέχ, Ρεζά Χαντάν, είναι στη φυλακή από τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Νασρίν Σοτουντέχ, που έχει επίσης τιμηθεί το 2020 με το βραβείο Right Livelihood, το οποίο θεωρείται ως ένα εναλλακτικό Νόμπελ, είχε συλληφθεί τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2023, ενώ βρισκόταν στην κηδεία μιας 17χρονης κοπέλας, της Αρνίτα Γκαραγουάντ, που είχε χάσει τη ζωή της υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες.

Τη δικηγόρο, που είχε αποφυλακιστεί δύο εβδομάδες αργότερα, είχαν στηρίξει δυτικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ.

Έχει υπερασπιστεί πολλούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές, ιδίως γυναίκες που αρνήθηκαν να φορέσουν τη μαντίλα, όπως επιβάλλεται στις Ιρανές βάσει ενός αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ