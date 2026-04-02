Η Ρωσία ετοιμάζει την αποστολή και δεύτερου πετρελαιοφόρου στην Κούβα, μετά την άφιξη προχθές, Τρίτη, ενός πρώτου πλοίου στο νησί που τελεί υπό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας, τον οποίο επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η Κούβα τελεί υπό πλήρη αποκλεισμό. Ήταν εντελώς αποκομμένη. Από πού ήρθε η πρώτη παράδοση πετρελαίου; Ένα ρωσικό πλοίο έσπασε τον αποκλεισμό. Ένα δεύτερο φορτώνεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα αφήσουμε τους Κουβανούς στη δυσκολία [τους]», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Τσιβίλοφ.

Προχθές, Τρίτη, ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, το Anatoly Kolodkin, που μετέφερε 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, έδεσε στο Ματάνσας, σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων ανατολικά της Αβάνας. Ήταν το πρώτο φορτίο πετρελαίου που έλαβε η Κούβα από τις 9 Ιανουαρίου.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε αποκλεισμό καυσίμων στην Κούβα αλλά έδωσε εξαίρεση ώστε να επιτραπεί η παράδοση αυτή την εβδομάδα για ανθρωπιστικούς λόγους. Είπε ότι τέτοιες αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ