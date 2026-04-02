Τη διαθεσιμότητά της δήλωσε η Ρωσία ως προς το να έχει συμβολή στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει να συνομιλεί με τους ηγέτες της περιοχής, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος συνεχίζει αυτές τις επαφές και, εφόσον ζητηθούν με κάποιο τρόπο οι υπηρεσίες μας, είμαστε φυσικά έτοιμοι να συμβάλουμε ώστε να διασφαλιστεί ότι η στρατιωτική κατάσταση να μετατραπεί σε ειρηνική πορεία το συντομότερο δυνατό», επεσήμανε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απαντούσε σε ερώτηση αναφορικά με το χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με θέμα τον πόλεμο στο Ιράν και το ξεχωριστό του σχόλιο ότι εξετάζει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία θεωρεί το ΝΑΤΟ εχθρική συμμαχία, τόνισε ο Πεσκόφ.

