Το αρχηγείο «Χάταμ αλ-Ανμπιά» στο Ιράν δήλωσε: «Οι πληροφορίες των εχθρών για τις στρατιωτικές μας δυνατότητες είναι ελλιπείς, να περιμένετε ευρύτερες και πιο καταστροφικές επιχειρήσεις, ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την παράδοσή σας».

Το αρχηγείο «Χάταμ αλ-Ανμπιά» απηύθυνε μήνυμα προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τονίζοντας ότι «τα κέντρα που νομίζετε ότι πλήξατε ήταν περιφερειακά, ενώ οι στρατηγικές μας στρατιωτικές δυνατότητες παράγονται σε τοποθεσίες για τις οποίες δεν γνωρίζετε τίποτα».

Ο εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Χάταμ αλ-Ανμπιά» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εξήγησε: «Όπως είπαμε προηγουμένως, ανακοινώνουμε στους Αμερικανούς και Σιωνιστές εχθρούς ότι οι πληροφορίες σας για τις στρατιωτικές μας δυνατότητες και τον εξοπλισμό μας είναι ελλιπείς και ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για τις εκτεταμένες και στρατηγικές μας ικανότητες».

Και πρόσθεσε: «Μην ελπίζετε ότι καταστρέψατε τα κέντρα παραγωγής των στρατηγικών μας πυραύλων, των επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας, των σύγχρονων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, του ηλεκτρονικού πολέμου και του ειδικού εξοπλισμού μας· μια τέτοια αντίληψη θα σας βυθίσει ακόμη περισσότερο στο τέλμα στο οποίο έχετε πέσει μόνοι σας».

Ο Ζολφαγκαρί τόνισε ότι «τα κέντρα που νομίζετε ότι στοχεύσατε ήταν δευτερεύοντα, ενώ οι στρατηγικές μας στρατιωτικές δυνατότητες παράγονται σε τοποθεσίες που δεν γνωρίζετε και στις οποίες δεν θα φτάσετε ποτέ. Σας απαλλάσσουμε από τον κόπο να προσπαθείτε να υπολογίσετε τους πυραύλους, τα drones και τον στρατηγικό μας εξοπλισμό, γιατί σίγουρα θα κάνετε λάθος και δεν θα φτάσετε σε κανένα αποτέλεσμα».

Συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να πληρώσετε το τίμημα της επίθεσης που ξεκινήσατε εναντίον του αξιοπρεπούς, αγαπητού και μουσουλμανικού λαού μας. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την ταπείνωσή σας, την αδυναμία σας, τη μόνιμη μετάνοιά σας και την αναπόφευκτη παράδοσή σας».

Ο εκπρόσωπος του αρχηγείου «Χάταμ αλ-Ανμπιά» κατέληξε: «Στο πλαίσιο των ισχυρών και απροσδόκητων χτυπημάτων που έχετε δεχθεί μέχρι τώρα, να περιμένετε από εμάς ακόμη πιο σφοδρές, ευρύτερες και πιο καταστροφικές επιχειρήσεις».

Πηγή: ΕΡΤ