Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πρόκειται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, «μια επίσκεψη που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό», όπως σχολίασε εκπρόσωπος της Συμμαχίας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους Ευρωπαίους συμμάχους του για τη στάση τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Μπορώ να επιβεβαιώσει ότι ο γενικός γραμματέας θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για μια επίσκεψη που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό», σημείωσε η Άλισον Χαρτ εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έχει επίσης επιβεβαιώσει την επίσκεψη, αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες για το ταξίδι του Ρούτε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ λόγω της άρνησης των Ευρωπαίων εταίρων του να στείλουν πλοία για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Χορμούζ.

Σε δηλώσεις που έκανε χθες Τετάρτη στη διάρκεια ενός πασχαλινού γεύματος στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τη Γαλλία και τη Βρετανία, μεταξύ άλλων, για τη στάση τους στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Telegraph και η οποία δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη ο Τραμπ χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «χάρτινο τίγρη» και όταν ρωτήθηκε αν θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν, απάντησε: «Ναι, θα έλεγα ότι είναι πέρα από την επανεξέταση».

«Δεν πείστηκα ποτέ από το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι είναι ένας χάρτινος τίγρης και, παρεμπιπτόντως, το γνωρίζει και ο Πούτιν», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

«Είχαμε μερικούς πολύ κακούς εταίρους στο ΝΑΤΟ», σημείωσε ο Τραμπ. «Ελπίζω ότι δεν θα τους χρειαστούμε ποτέ ξανά. Δεν πιστεύω ότι θα τους χρειαστούμε».

Πηγή: ΑΠΕ