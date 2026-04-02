Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποσχέθηκαν σήμερα «συντριπτικές» επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα πως θα κάνει το Ιράν να γυρίσει «πίσω στη λίθινη εποχή» με μαζικούς βομβαρδισμούς τις επόμενες εβδομάδες.

«Με εμπιστοσύνη στον Παντοδύναμο Θεό, αυτός ο πόλεμος θα συνεχισθεί μέχρι την ταπείνωσή σας, την ατίμωσή σας, την οριστική μεταμέλειά σας και τη συνθηκολόγησή σας», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακαρί, εκπρόσωπος του κεντρικού επιτελείου επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Να περιμένετε ακόμα πιο συντριπτικές, πιο εκτεταμένες και πιο καταστροφικές ενέργειες», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές και οι ισραηλινές εκτιμήσεις για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν είναι «ελλιπείς».

Πηγή: ΑΠΕ