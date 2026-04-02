Η ιρανική τηλεόραση ανέφερε ότι «οι πύραυλοί μας έφτασαν στο λιμάνι της Χάιφα λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τερμάτισε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν». Αυτός ο ισχυρισμός έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς το έθνος από τον Λευκό Οίκο, στην οποία ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ιράν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.

Το Ιράν είχε εξαπολύσει δύο κύματα πυραύλων πριν από το τελευταίο μπαράζ επίθεσης προς το Ισραήλ.

Η Ισραηλινή Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων προς τη Γαλιλαία, τα Υψίπεδα του Γκολάν και αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η εφημερίδα Israel Hayom ανέφερε την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Διπλωματικό θρίλερ και εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος» για τρίτη φορά σε μόλις τρεις ώρες, προσθέτοντας ότι «τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής».

Εκτός από τις δύο πρόσφατες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν, το Walla! Ένας ειδησεογραφικός ιστότοπος ανέφερε ότι «10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην τελευταία ομοβροντία, χτυπώντας ένα ακατοίκητο κτίριο στην πόλη Shafa’amr στη Γαλιλαία».

Η Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δήλωσε ότι «ο ρυθμός των πυραυλικών εκτοξεύσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ είναι έντονος κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Εβραϊκού Πάσχα».

Πηγή: ΕΡΤ