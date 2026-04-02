Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Το σιιτικό κίνημα, το οποίο ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, ανέφερε πως στοχοποίησε με πυραύλους ισραηλινούς στρατιωτικούς σε δυο τοποθεσίες στα σύνορα και ότι εξαπέλυσε drones εναντίον ισραηλινού χωριού.

Ήχησαν συναγερμοί της αεράμυνας σε περιοχές ευθύνης της λεγόμενης διοίκησης βορείου μετώπου του ισραηλινού στρατού. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ για την επιχείρηση «Επική Οργή»: «Θα τους πλήξουμε εξαιρετικά σκληρά»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP