Ο πόλεμος ήταν απαραίτητος, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις όπου νά’ναι θριαμβεύουν, πολύ σύντομα όλα θα έχουν τελειώσει: έπειτα από έναν και πλέον μήνα στρατιωτικών επιχειρήσεων κι ενίοτε χαοτικής επικοινωνιακής διαχείρισής τους, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) να δικαιολογήσει την επίθεση που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν στους Αμερικανούς, που είναι εμφανές πλέον πως δυσφορούν.

Την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, ο ρεπουμπλικάνος ανακοίνωνε την έναρξη της επιχείρησης που βαφτίστηκε «Επική Οργή» με βίντεο μαγνητοσκοπημένο εκ των προτέρων, καθισμένος σε γραφείο σε υποφωτισμένο χώρο στο ιδιωτικό οίκημα και κλαμπ του στη Φλόριντα, με καπελάκι στο κεφάλι, χωρίς γραβάτα.

Χθες ο «commander-in-chief» εκφώνησε το διάγγελμα που πολλοί θα ανέμεναν όταν ξεκινούσε ο πόλεμος: απευθείας, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, στον Λευκό Οίκο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, οι ένοπλες δυνάμεις μας κατήγαγαν στο πεδίο της μάχης ταχείες, αποφασιστικές και συντριπτικές νίκες -- νίκες που όμοιές τους δεν είχε ξαναδεί ποτέ πριν ο κόσμος», καυχήθηκε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος.

Η ομιλία, που δεν ξεπέρασε τα είκοσι λεπτά, ήταν γεμάτη υπερβολές, κάτι σύνηθες στην περίπτωση του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα· στο σύνολό της πάντως ήταν πιο μετρημένη από τις συχνά παράταιρες κι αντιφατικές αναρτήσεις του στον ιστότοπο «κοινωνικής δικτύωσης» που του ανήκει, τον Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μένει πιστός στο κείμενο που είχε μπροστά του στο ότοκιου, τον αυτόματο ηλεκτρονικό υποβολέα, αποφεύγοντας αυτοσχεδιασμούς ή παρεκβάσεις, όπως σε προηγούμενες περιπτώσεις.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας», είπε, επαναλαμβάνοντας την επωδό του τις τελευταίες ημέρες, ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «δυο ή τρεις εβδομάδες» ακόμη.

«Θα τους πλήξουμε εξαιρετικά σκληρά κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ως τριών εβδομάδων. Θα τους γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή, όπου ανήκουν», απείλησε, κάνοντας ξανά λόγο περί υποτιθέμενων συνομιλιών με την Τεχεράνη σε εξέλιξη.

«Αν δεν κλειστεί συμφωνία, θα πλήξουμε καθέναν από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς τους πολύ σκληρά και πιθανόν ταυτόχρονα», επέμεινε.

Κατόπιν ο Ντόναλντ Τραμπ έθιξε, επιγραμματικά, το ζήτημα που ανησυχεί περισσότερο τους Αμερικανούς και σκοτεινιάζει την εικόνα των δημοσκοπήσεων για τον ίδιο και για το κόμμα του εδώ κι έναν μήνα: την απογείωση των τιμών των καυσίμων.

Δεν πρόκειται παρά για φαινόμενο «βραχείας διάρκειας», η αμερικανική οικονομία είναι «πιο δυνατή παρά ποτέ», διαβεβαίωσε κι υποστήριξε ότι η χώρα δεν βιώνει «κανέναν πληθωρισμό» -κάτι που δεν επιβεβαιώνουν ακριβώς οι αριθμοί- κι ότι οι επενδύσεις αφθονούν.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ακόμη ότι οι ΗΠΑ, που εξάγουν πετρέλαιο, δεν εξαρτώνται για τον εφοδιασμό τους από το στενό του Χορμούζ, που έχει κλείσει το Ιράν.

Οι χώρες που υποφέρουν εξαιτίας του αποκλεισμού αυτής της θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας ας πάνε να την «καταλάβουν», πέταξε, ενώ υποσχέθηκε να μην «εγκαταλείψει» τους συμμάχους του, τις μοναρχίες του Κόλπου.

Δυσοίωνες δημοσκοπήσεις

Απέφυγε να αναφερθεί σε ενδεχόμενη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων -κάτι άκρως αντιδημοφιλές- και να επανέλθει, όπως ανέμεναν αναλυτές, στις σφοδρές επικρίσεις του σε βάρος συμμάχων των ΗΠΑ στο NATO.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθιξε, και σε αυτή την περίπτωση επιτροχάδην, το ζήτημα των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό -μίλησε για «πυρηνική σκόνη»- διαβεβαιώνοντας πως είχαν θαφτεί σε μεγάλο βάθος όταν έγιναν οι βομβαρδισμοί του Ιουνίου του 2025 από την αμερικανική πολεμική αεροπορία κι αφήνοντας να εννοηθεί πως θα αρκέσει προς το παρόν η παρακολούθηση από δορυφόρους.

Μερικές ώρες πριν από το προεδρικό διάγγελμα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε στους «σκοπούς» του πολέμου, όπως παρουσιάζονται πλέον.

Τι απαρίθμησε: Την «καταστροφή» των ιρανικών δυνατοτήτων ως προς τους βαλλιστικούς πυραύλους· τον «αφανισμό» του ιρανικού πολεμικού ναυτικού· το να «διασφαλιστεί ότι οι τρομοκράτες σύμμαχοί του δεν μπορούν πλέον να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή»· το να υπάρξει «εγγύηση ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Δεν αναφέρθηκε σε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, για την οποία παρότρυνε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξαπέλυε τον πόλεμο, ενώ δεν έθιξε επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ.

Οι Αμερικανοί, που θα ψηφίσουν σε μερικούς μήνες στις βουλευτικές εκλογές με καθοριστική σημασία για το υπόλοιπο της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, εναντιώνονται στον πόλεμο αυτό κατά πλειοψηφία.

Ορισμένες δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν επιπλέον πως ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους χάνει κάτι που θεωρείτο μέγα πλεονέκτημά του σ’ αυτή την εκστρατεία και όλες τις προηγούμενες.

Το ποσοστό των Αμερικανών που εμπιστεύονται τον ρεπουμπλικάνο ως προς τη διαχείριση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου υποχώρησε στο 31% στην πιο πρόσφατη έκδοση κυλιόμενης δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο SSRS για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου CNN. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του πρώην επιχειρηματία των ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP