Πολύ ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών καταγράφτηκε στις 06:48 (τοπική ώρα· 01:48 ώρα Κύπρου), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 120 χιλιόμετρα από την πόλη Τερνάτε, στην επαρχία Βόρειου Μαλούκου της Ινδονησίας, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 205.000 κατοίκων και είχε μικρό εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Ο σεισμός, αρχικά εκτιμήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο ότι είχε μέγεθος 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC), κατά μήκος των παράκτιων περιοχών της Ινδονησίας, της Μαλαισίας και των Φιλιππίνων και σε απόσταση έως 1.000 χλμ. από το επίκεντρο.

Ωστόσο, περίπου δυο ώρες μετά την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό (PTWC), ανακοίνωσε πως «ο συναγερμός για τσουνάμι μπορεί να θεωρηθεί λήξας»:

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ο κίνδυνος τσουνάμι έχει πλέον παρέλθει», ανέφερε το κέντρο με έδρα τη Χαβάη.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και σοβαρές υλικές ζημιές στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - Σκάι