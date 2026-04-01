Με λόγο ξανά υποδόρια αιχμηρό, ο Ομέρ Τσελίκ αναδιπλώνει τη ρητορική της Άγκυρας περί «εγγυητικής ευθύνης» στην Κύπρο, εν μέσω περιφερειακής αναταραχής και ελληνικών κινήσεων στρατιωτικής υποστήριξης της Κύπρου.

Απαντώντας στις επικρίσεις για την αποστολή τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ υιοθετεί τόνο απολογητικό αλλά και επιθετικό, προβάλλοντας την Τουρκία ως δύναμη σταθερότητας στο νησί.

Η αποστολή μαχητικών F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου παρουσιάζεται από τον Ομέρ Τσελίκ ως πράξη «ασφαλείας» και «ευθύνης», με σαφή αναφορά στον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης.

«Ναι. Τα F-16 που στείλαμε είναι, φυσικά, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατεχομένων. Ταυτόχρονα, η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα ολόκληρου του νησιού. Ως εγγυήτρια χώρα, δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει μέσα σε όλο αυτό το χάος, η ενέργεια της Τουρκίας θα έπρεπε στην πραγματικότητα να εκτιμηθεί, ως εγγυήτρια ολόκληρου του νησιού. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μέτρα δεν θα διασφαλίσουν μόνο την ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου αλλά και την ασφάλεια όλων των ανθρώπων στο νησί. Πρόκειται για την ενίσχυση των δυνάμεων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των ευθυνών της εγγυήτριας δύναμης απέναντι σε οποιαδήποτε άδικη ή παράνομη επίθεση».





Αιχμές κατά Ευρώπης

Ο Τσελίκ πέρασε στη συνέχεια σε ευθεία αντεπίθεση, κατηγορώντας ευρωπαϊκές χώρες για επιλεκτική στάση και διπλά μέτρα, συνδέοντας την κριτική με γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ επιχείρησε να αντιστρέψει την κριτική, καταγγέλλοντας ενίσχυση της ελληνοκυπριακής πλευράς από ευρωπαϊκές χώρες.

«Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό. Τώρα, διάφορα κράτη—από την Ολλανδία έως τη Γαλλία—στέλνουν επιπλέον δυνάμεις για να υποστηρίξουν την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ποιος είναι ο λόγος; Ο λόγος είναι αυτός: μετά τον πόλεμο του Ιράν, στην εξίσωση που προέκυψε έπειτα από την παράνομη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στη Μεσόγειο δηλώνουν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει μεγαλύτερη ανάγκη ασφάλειας και πρόκειται να τη στηρίξουν.

Το ερώτημα είναι: Τι είναι αυτό; Ποιο ήταν το όνομα της ντροπιαστικής συμμαχίας της ελληνοκυπριακής πλευράς με το Ισραήλ πριν από αυτά τα γεγονότα; Όταν τα δούμε όλα αυτά, φυσικά, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου δεν πρέπει να μείνει μόνη. Γι’ αυτό οι επικρίσεις που προέρχονται από την ελληνοκυπριακή πλευρά, τον ευρωπαϊκό Τύπο ή Ευρωπαίους πολιτικούς δεν έχουν καμία σημασία· αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας θεσμοποιημένης υποκρισίας».





Ευθυγράμμιση με την τουρκοκυπριακή ηγεσία

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η στάση της Άγκυρας ταυτίζεται πλήρως με εκείνη της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως δύναμη αποστασιοποίησης από την περιφερειακή κρίση.

«Η άποψη που εξέφρασε ο κ. Τουφάν Ερχουρμάν, «πρόεδρος» των κατεχομένων, για αυτά τα ζητήματα είναι 100% σωστή. Εδώ, ενώ η Τουρκία κρατά τον εαυτό της έξω από όλη αυτή τη σύγκρουση, ταυτόχρονα προσπαθεί να κρατήσει τόσο την Τουρκία όσο και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου—ως εγγυήτρια χώρα στο πλαίσιο των ευθυνών της—έξω από όλη αυτή τη σύγκρουση, έξω από όλο αυτό το χάος και έξω από όλες αυτές τις κρίσεις ασφάλειας. Στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ο Πρόεδρος αξιολόγησε αυτά τα ζητήματα πολύ σωστά και εύστοχα και απάντησε σε αυτά. Η δική μας απάντηση είναι η ίδια».



Διαβάστε επίσης: Ερχιουρμάν: «Έριξαν εκρηκτικά και πέτρες από ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα»