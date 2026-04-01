Πριν από έναν μήνα είχε ανακοινώσει, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, από την κατοικία του στη Φλόριντα, φορώντας κασκέτο και χωρίς γραβάτα, ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν πόλεμο στο Ιράν.

Με μεγαλύτερη επισημότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει τα ξημερώματα της Πέμπτης το πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος μετά την έναρξη του πολέμου αυτού που φαίνεται ότι του κοστίζει πολιτικά.

Στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα (4 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου) ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια «σημαντική» ενημέρωση για τη στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τραμπ θα επαναλάβει, όπως το κάνει σχεδόν από την αρχή, ότι «ο αμερικανικός στρατός πέτυχε όλους τους στόχους που είχαν οριστεί πριν από την επιχείρηση». Με άλλα λόγια, όπως απαρίθμησε αυτός ο αξιωματούχος: «κατέστρεψε» τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, «αφάνισε» το πολεμικό ναυτικό του, «διασφάλισε ότι οι τρομοκράτες σύμμαχοι του δεν μπορούν πλέον να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή» και «διασφάλισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ θα επαναλάβει ότι ο στόχος του είναι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση «μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει ότι το τέλος του πολέμου δεν εξαρτάται ούτε από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ούτε από την κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ.

Πέρα από το να καθησυχάσει τους Αμερικανούς, που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ότι όλα είναι υπό έλεγχο, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, ο 79χρονος Τραμπ ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο μέτωπο, αυτήν τη φορά διπλωματικό, εναντίον του ΝΑΤΟ.

Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph τον ρώτησε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο και εκείνος δεν το απέκλεισε.

Το συνταγματικό περιθώριο του προέδρου των ΗΠΑ για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια δεν είναι σαφές. Το θέμα του ΝΑΤΟ πάντως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνησή του ως αντιπερισπασμός. Ο Τραμπ επιμένει ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα έπρεπε να βοηθήσουν για να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, εξαιτίας του οποίου έχει εκτοξευτεί η τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως. Επαναλαμβάνει επίσης ότι το ΝΑΤΟ κοστίζει ακριβά στους Αμερικανούς φορολογουμένους που έχουν ήδη επωμιστεί το σημαντικό κόστος του πολέμου στο Ιράν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι, στην πλειονότητά τους, διαφωνούν με τον πόλεμο, έστω και αν η βάση των «MAGA» παραμένει πιστή στον πρόεδρο. Παρατηρείται επίσης σημαντική μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον πρόεδρο σε ένα από τα βασικά «ατού» του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας: μόλις το 31% των Αμερικανών τον εμπιστεύεται για τη διαχείριση της οικονομίας της χώρας, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει σε όλη την πολιτική καριέρα του, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του τηλεοπτικού δικτύου CNN και του ινστιτούτου SSRS.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ