Πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) βρίσκονται στην Κούβα για να ερευνήσουν την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου μεταξύ της κουβανικής ακτοφυλακής και ενός ταχύπλοου, νηολογίου Φλόριντας, ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Αβάνα.

Η ομάδα αυτή έφτασε την Τρίτη «στο πλαίσιο της ανεξάρτητης έρευνάς της» για το συμβάν, είπε η πηγή αυτή που μίλησε ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος της πρεσβείας δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για την παρουσία του FBI στο νησί, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Κούβας.

Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, στις 25 Φεβρουαρίου μια φρεγάτα του κουβανικού λιμενικού προσέγγισε ένα ταχύπλοο για να κάνει αναγνώριση και οι επιβαίνοντες σε αυτό απάντησαν ανοίγοντας πυρ.

Η Αβάνα κατήγγειλε απόπειρα «διείσδυσης με τρομοκρατικούς σκοπούς» από μια ένοπλη ομάδα. Τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας πέμπτος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα. Οι υπόλοιποι πέντε συνελήφθησαν και κατηγορούνται για «τρομοκρατία» επειδή έφεραν όπλα στην Κούβα και επιδίωκαν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ