Με μπαράζ επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία απάντησε η Μόσχα στην πρόταση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός το Πάσχα, σχολίασε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ρωσία απαντά με (ιρανικής κατασκευής drones) Shahed και συνεχίζει τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις της εναντίον των υποδομών μας», αναφέρει ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Η σιγή (σ.σ. των όπλων) το Πάσχα θα μπορούσε να αποτελέσει μήνυμα προς όλους ότι η διπλωματία μπορεί να πετύχει. Η Ουκρανία κάνει τα πάντα προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνευση», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως είχε συνομιλίες για το θέμα με αμερικανούς αξιωματούχους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ