Η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα μια σπάνια στα χρονικά ημερήσια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην περιοχή Τσερκάσι στην κεντρική Ουκρανία και ζημιές σε ενεργειακή υποδομή και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 360 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο χρονικό διάστημα μεταξύ 08.00 και 18.00 (ώρα Κύπρου), ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προσθέτοντας ότι καταρρίφθηκαν 345 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης περισσότερα από 339 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτή είναι η δεύτερη τόσο σφοδρή επίθεση τις τελευταίες οκτώ ημέρες, κατά την οποία εκτοξεύθηκαν συνολικά περίπου 700 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά την διάρκεια ενός 24ώρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Σε μια επίθεση στις 24 Μαρτίου, η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περισσότερα από 900 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 24 ώρες.





This is Lutsk after today’s russian drone attack.



They targeted the Nova Poshta terminal and the warehouse of a food chain supermarket.



As always, russia wages war against civilian infrastructure and ordinary people. pic.twitter.com/QFjKQKE5Z5 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 1, 2026

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πλειοψηφία τους πετούσαν από τα νοτιοανατολικά με κατεύθυνση προς τα δυτικά», ανέφερε η πολεμική αεροπορία σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή Telegram.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της ρωσικής τρομοκρατικής επίθεσης, 14 πλήγματα έπληξαν τους στόχους και υπάρχουν θύματα».

Ο Ιχόρ Ταμπουρέτς, κυβερνήτης της περιοχής Τσερκάσι, δήλωσε ότι οι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν έξω κατά τη διάρκεια αεροπορικού συναγερμού. Έξι άτομα τραυματίστηκαν επίσης στην περιοχή Πολτάβα και δύο ακόμη τραυματίστηκαν στην περιοχή Χμελνίτσκι, δήλωσαν αξιωματούχοι.





🇺🇦 #Ukraine – 🇷🇺 #Russia: Russia launched a drone attack overnight targeting the city of Lutsk.



The strikes hit a Nova Poshta warehouse, a high-rise building, and reportedly several food storage facilities. A large fire broke out at the warehouse as a result of the attack.… pic.twitter.com/swUoDscmMo — POPULAR FRONT (@PopularFront_) April 1, 2026

Αξιωματούχοι στις δυτικές περιοχές Λβιβ, Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Τερνόπιλ και Ζακαρπάτια ανέφεραν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατευθύνονταν προς διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της Ζακαρπάτια, Μιροσλάβ Μπιλέτσκι, δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομών στις περιοχές Χουστ και Ουζχορόντ, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε περίπου 11.000 νοικοκυριά στην περιοχή Ιβάνο-Φρανκίβσκ στα δυτικά, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Με τον πόλεμο να βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τέτοιες επιθέσεις συνήθως πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ