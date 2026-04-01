Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ είπε σήμερα στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι διαμορφώνεται ένα «πιο ευρωπαϊκό» ΝΑΤΟ και ότι η Ευρώπη επωμίζεται τις ευθύνες που της αναλογούν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο την ενημέρωση που έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Στουμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει σοβαρά την προοπτική να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, επειδή σύμμαχοι δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ