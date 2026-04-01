Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους οποίους η Τεχεράνη ζήτησε κατάπαυση του πυρός, είναι «ψευδείς και αβάσιμοι», μετέδωσε την Τετάρτη η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν του ζήτησε κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι θα ήταν διατεθειμένος να συμφωνήσει, εφόσον η Τεχεράνη ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Ο νέος πρόεδρος του καθεστώτος του Ιράν, πολύ λιγότερο ριζοσπαστικός και πολύ πιο έξυπνος από τους προκατόχους του, μόλις ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Θα το εξετάσουμε όταν το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό, ελεύθερο και ασφαλές. Μέχρι τότε, ισοπεδώνουμε το Ιράν ή, όπως λένε, το γυρίζουμε πίσω στη Λίθινη Εποχή!!!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Παραμένει ασαφές σε ποιον Ιρανό ηγέτη αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πρόκειται, δηλαδή, για τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, στον νεοδιορισμένο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ή σε κάποιον άλλο.







Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Το Ιράν ζήτησε εκεχειρία - Θα το σκεφτούμε όταν ανοίξουν το Ορμούζ





