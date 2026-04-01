Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η ένταξη της Αρμενίας στην ΕΕ είναι «απλούστατα αδύνατη» καθώς, όπως είπε, το Γερεβάν είναι ήδη μέλος μιας τελωνειακής ένωσης με τη Μόσχα.

«Η ένταξη σε μια τελωνειακή ένωση τόσο με την ΕΕ όσο και με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι αδύνατη. Είναι απλούστατα αδύνατη εξ ορισμού», τόνισε ο Πούτιν στον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο.

«Κατανοούμε πως κάθε χώρα επιδιώκει να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τη συνεργασία της με άλλες χώρες. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να είναι σαφές, ειλικρινές και συμφωνημένο εξαρχής», συμπλήρωσε.

Η Αρμενία, πρώην σοβιετική δημοκρατία του Καυκάσου με περίπου 2,7 εκατομμύρια κατοίκους, εντάχθηκε το 2015 στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, μια συμμαχία όπου η Ρωσία έχει ηγετικό ρόλο.

Την τελευταία διετία, όμως, το Γερεβάν δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στη Μόσχα, ιστορική σύμμαχο που το προμηθεύει εδώ και καιρό με όπλα και εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στο έδαφος της Αρμενίας.

Η Αρμενία επέκρινε το Κρεμλίνο επειδή δεν την στήριξε σε διενέξεις με το Αζερμπαϊτζάν, ιδίως κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2020 και το 2023.

Την άνοιξη του 2025, το αρμενικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στην Αρμενία, ο Πούτιν είπε στον Πασινιάν πως ευελπιστεί ότι «φιλορωσικά» κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ