Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπερκέρδη ύψους €1,4 δισεκατομμυρίων χθες, από τους τόκους επί των ταμειακών υπολοίπων που προέρχονται από ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας (RSB), τα οποία διακρατούνται από κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ), η Κομισιόν ανακοίνωσε τη μεταφορά αυτών των υπερκερδών στην Ουκρανία.

Η είσπραξη αυτού του ποσού σηματοδοτεί την τέταρτη μεταφορά του είδους της εκ μέρους της Επιτροπής, μετά την τρίτη δόση που παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2025. Καλύπτει τα έσοδα που συσσωρεύτηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου που έχουν ακινητοποιηθεί στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ, οι οποίες επιβλήθηκαν ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ενώ τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ακινητοποιημένα, οι τόκοι επί των ταμειακών υπολοίπων δεν ανήκουν στη Ρωσία και, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της Ουκρανίας. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της ΕΕ να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται στην ΕΕ ακινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της εισβολής της Ρωσίας, καθώς και ότι η απαγόρευση συναλλαγών που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και των συνδεδεμένων οντοτήτων της οδηγεί σε συσσώρευση μετρητών και καταθέσεων στους ισολογισμούς των ΚΑΤ από χρηματοπιστωτικά μέσα που λήγουν και παράγει έκτακτα έσοδα.

Σχετικά με την μετακίνηση των υπερκερδών στην Ουκρανία, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι αυτά τα €1,4 δισ. θα διατεθούν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, «για τη διατήρηση του ουκρανικού κράτους, τη διατήρηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών και τη στήριξη των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», προσθέτοντας ότι «η δέσμευσή μας για τη νίκη και την ελευθερία της Ουκρανίας είναι αταλάντευτη».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 95% των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας μέσω του μηχανισμού συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ULCM) και το 5 % μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ). Το ULCM παρέχει μη επιστρεπτέα στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποπληρώσει το δάνειο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την ΕΕ, καθώς και δάνεια από διμερείς δανειστές της G7 στο πλαίσιο του μηχανισμού. Η συνολική δανειακή στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανέρχεται σε 45 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο ΕΜΕ βοηθά την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις πιεστικές στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες της.



Πηγή: ΚΥΠΕ