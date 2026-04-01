Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε μέσω τηλεδιάσκεψης συνομιλίες με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με την πηγή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συμμετείχε επίσης στις συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο Στηβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και τον Αμερικανό Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.



Διαβάστε επίσης: Reuters: Ο Βανς μίλησε με διαμεσολαβητές για τον πόλεμο στο Ιράν





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ