Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς συνομίλησε με τα μέρη που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε πως ο Τραμπ μετέφερε μέσω του Βανς το μήνυμα ότι είναι ανοιχτός σε κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα αποδεχτεί τους όρους του, οι οποίοι περιλαμβάνουν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Ο Βανς μετέφερε ένα «σκληρό» μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι ανυπόμονος και προειδοποίησε για αύξηση της πίεσης στις ιρανικές υποδομές, εκτός αν το καθεστώς συμφωνήσει σε μια συμφωνία», σημείωσε πηγή στο Reuters.



Πηγή: Πρώτο Θέμα