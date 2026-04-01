Οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν μια πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Οι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν εάν αυτές οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν απευθείας ή μόνο μέσω μεσολαβητών, και προειδοποίησαν ότι δεν ήταν σαφές εάν θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, οι ίδιοι αποκάλυψαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ συζήτησε την πιθανότητα με αξιωματούχους εντός και εκτός της κυβέρνησης.



Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Τετάρτη (1/4) ότι το Ιράν είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ κατάπαυση του πυρός, αλλά τόνισε ότι θα το εξέταζε μόνο εάν στα Στενά άνοιγαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε γρήγορα τον ισχυρισμό του Τραμπ και η Τεχεράνη αρνείται επανειλημμένα ότι διεξήγαγε οποιεσδήποτε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Ανοιχτό ενδεχόμενο ο Τραμπ να αναφερόταν στον Πεζεσκιάν



Ενδεχομένως ο Τραμπ να αναφερόταν σε μια δήλωση που έκανε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν την Τρίτη (31/3) κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν ήταν πρόθυμο να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά μόνο εάν οι ΗΠΑ σταματούσαν τις επιθέσεις τους και το Ιράν λάμβανε εγγυήσεις για να αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πεζεσκιάν ήταν ήδη πρόεδρος πριν από τον πόλεμο και οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι πιο σκληροπυρηνικές προσωπικότητες λαμβάνουν αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αν και διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση.

Από την πλευρά τους το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, παροτρύνουν τον Τραμπ να συνεχίσει.



Διαβάστε επίσης: Reuters: Ο Βανς μίλησε με διαμεσολαβητές για τον πόλεμο στο Ιράν





Πηγή: cnn.gr