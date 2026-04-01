Η κυβέρνηση της Ελβετίας ενδέχεται να εγκαταλείψει το σχέδιο αγοράς ενός αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοσή του, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μάρτιν Πφίστερ.

«Η εγκατάλειψη (του σχεδίου) είναι μια επιλογή, σε περίπτωση καθυστέρησης» είπε στο πρακτορείο ATS-Keystone, αφού νωρίτερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ματαιώνονται οι πληρωμές «μέχρις ότου οι ΗΠΑ ανακοινώσουν με σαφήνεια νέες ημερομηνίες παράδοσης και περιθώρια πληρωμής».

Η αναστολή των πληρωμών είχε αποφασιστεί από το φθινόπωρο, όταν η Ουάσινγκτον έκανε γνωστό ότι η παράδοση του συστήματος Patriot θα καθυστερούσε, λόγω της υποστήριξης που παρέχει στην Ουκρανία.

«Θεωρούμε ακόμη ότι θα εξυπηρετηθούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε το πότε», συνέχισε ο Πφίστερ, διευκρινίζοντας ότι εξετάζει διάφορες επιλογές με τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών είναι και η οριστική απόσυρση από τη σύμβαση όμως «δεν γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση της Ελβετίας έκανε γνωστό ότι οι ΗΠΑ παρακάμπτουν το πάγωμα των πληρωμών μεταφέροντας τα χρήματα που καταβάλει η χώρα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 στον λογαριασμό για το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot. Ο Ουρς Λόχερ, που είναι αρμόδιος για θέματα εξοπλισμών, σημείωσε ότι η ανακατεύθυνση των χρημάτων επιτρέπεται.

Η Ουάσινγκτον ανέφερε ότι θα ενημερώσει εντός των επόμενων εβδομάδων την Ελβετία για τη συνέχιση των προγραμμάτων, τις καθυστερήσεις στην παράδοση και το κόστος και τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης εγκατάλειψής τους, σημείωσε το υπουργείο.

Στις αρχές Μαρτίου η ελβετική κυβέρνηση εξέφρασε τη βούληση να εξετάσει την απόκτηση ενός ακόμη αμυντικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς, κατά προτίμηση ευρωπαϊκού. Το σύστημα αυτό θα λειτουργούσε συμπληρωματικά με το Patriot, η αγορά του οποίου αποφασίστηκε το 2021 και η καθυστέρηση στην παράδοσή του εκτιμάται ότι θα φτάσει τα τέσσερα με πέντε χρόνια. Επίσης, η Ελβετία έκρινε ότι δεν μπορεί να αγοράσει παρά μόνο 30 μαχητικά αεροσκάφη F-35A, αντί για 36 που σκόπευε αρχικά, λόγω της αύξησης του κόστους που συνδέεται με τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ