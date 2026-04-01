Δυο Πολωνοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τον εμπρησμό ενός εργοστασίου οπτικών και κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Τσεχία, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές.

Η πυρκαγιά, τη νύχτα της 19ης προς την 20ή Μαρτίου, προκάλεσε ζημιές σε ένα συγκρότημα που χρησιμοποιείται από την τσεχική αμυντική βιομηχανία LPP Holding στο βιομηχανικό πάρκο του Παρντούμπιτσε, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Μια οργάνωση που ανέλαβε διαδικτυακά την ευθύνη ανέφερε ότι η εταιρεία κατασκεύαζε όπλα για το Ισραήλ.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Εθνικού Εισαγγελέα Καταρίνα Κάλοφ-Γιασέφσκα ανέφερε ότι οι Πολωνοί ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση για τρεις μήνες για την υπόθεση αυτή, σημειώνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο καθώς οι εισαγγελείς περιμένουν περισσότερες πληροφορίες από τις τσεχικές αρχές.

Το κανάλι TVP Info, που αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα τις συλλήψεις, μετέδωσε ότι οι δύο Πολωνοί, ηλικίας 22 και 23 ετών, είναι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές και συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) στις 24 Μαρτίου.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί μέχρι στιγμής. Η ABW δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας και της Σλοβακίας είχαν συλλάβει τις προηγούμενες ημέρες πέντε υπόπτους, μεταξύ των οποίων ήταν ένας Αιγύπτιος και ένας Αμερικανός.

Η LPP Holding ανακοίνωσε ότι το 2023 σχεδίαζε να συνεργαστεί με τον ισραηλινό όμιλο Elbit Systems, αλλά αυτό το σχέδιο δεν καρποφόρησε. Η εταιρεία κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξάγονται στην Ουκρανία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ