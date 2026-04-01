Η Ρωσία απέρριψε σήμερα την πρόταση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός την περίοδο του Πάσχα ως «ένα ακόμη κόλπο δημοσίων σχέσεων» του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στόχος του Ζελέσνκι είναι να «αναπληρώσει τις απώλειες, να ανασυνταχθεί και να προετοιμάσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για συνέχιση του πολέμου».

Ο Ζελέσνκι δήλωσε χθες ότι θα ζητήσει από τους Αμερικανούς μεσολαβητές να διαβιβάσουν στην Ρωσία την πρόταση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός εναντίον των ενεργειακών υποδομών, αφότου το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν είχε λεπτομερείς προτάσεις.

«Εάν μας επιτεθούν, θα απαντήσουμε. Εάν συμφωνήσουν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών μας, θα ανταποδώσουμε» δήλωσε ο ίδιος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ