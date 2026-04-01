Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έπρεπε να έχει πάρει τη δύσκολη απόφαση να αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή του Ντονμπάς «χθες» προκειμένου να τερματιστεί η, όπως τη χαρακτήρισε η ρωσική προεδρία, «θερμή φάση» του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προέβη στο σχόλιο αυτό μια ημέρα αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είπε στις ΗΠΑ ότι θα σκληρύνει τους όρους της για μια ειρηνική διευθέτηση αν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από το Ντονμπάς εντός δύο μηνών.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να πάρει μια απόφαση σήμερα για να φύγουν οι Ουκρανοί στρατιώτες από το έδαφος του Ντονμπάς (…) Αυτό έχει δηλωθεί επανειλημμένως», σημείωσε ο Πεσκόφ προς τους δημοσιογράφους.

«Και, στη θεωρία, ο Ζελένσκι θα έπρεπε να έχει πάρει αυτήν την απόφαση χθες. Όπως έχουμε πει, θα έπρεπε να έχει αναλάβει την ευθύνη και να έχει λάβει αυτήν τη δύσκολη απόφαση. Αυτό θα μπορούσε να σώσει τις ζωές πολλών ανθρώπων και, πιο σημαντικό, να επιτρέψει (σ.σ.: να δοθεί) ένα τέλος στη θερμή φάση αυτού του πολέμου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι εκπλήσσεται που κάποιος θα μπορούσε να πιστέψει πως η Ρωσία θα μπορούσε να ελπίζει να κατακτήσει το υπόλοιπο Ντονμπάς εντός δύο μηνών. Επίσης σημείωσε ότι η Ουκρανία θέλει μια διπλωματική λύση, αλλά θα συμφωνούσε μόνον σε μια εκεχειρία στις σημερινές γραμμές του μετώπου.



Διαβάστε επίσης: Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ