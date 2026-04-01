Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει πολυεθνική συνάντηση για το Στενό του Ορμούζ, αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είπε παράλληλα ότι το συμφέρον της Βρετανίας είναι να ενισχύσει τις σχέσεις της με την ΕΕ, κάτι που θα επισημανθεί και στην επόμενη σύνοδο ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου που θα πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες.

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, το πρωί της Τετάρτης στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ είπε ακόμη ότι οι Βρετανοί πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν ότι το Λονδίνο θα εμπλακεί στην σύγκρουση της Μέσης Ανατολής. Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης θα είναι σοβαρές, συνέχισε, ενώ είπε ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του κόστους ζωής.

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν θα εμπλακούμε», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή του η θέση υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Βρετανία θα εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Γι’ αυτό όπως είπε τόσο η Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Υπουργός Οικονομικών είχαν επαφές με ομολόγους τους στην σύνοδο των G7, ενώ όπως σημείωσε, η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας πραγματοποίησε και περιοδεία στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι η Βρετανία ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τη στήριξη 35 χωρών για την ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας στον Κόλπο και έτσι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο συνάντηση αυτών των χωρών. Στόχος της θα είναι να εξεταστούν διπλωματικά και πολιτικά μέτρα για την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας, την προστασία των ναυτικών και των πλοίων καθώς και η άμεση επανεκκίνηση της μεταφοράς εμπορευμάτων ζωτικής σημασίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει σύσκεψη στρατιωτικών για την αξιολόγηση και λήψη πιθανών μέτρων ασφάλειας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Ο Κιρ Στάρμερ αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με εκπροσώπους των κλάδων ναυτιλίας, ενέργειας και ασφαλίσεων, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ασφάλιση των πλοίων αλλά η ασφάλεια της διέλευσης στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται πλέον να ασφαλίσουν πλοία που περνούν από το Στενό του Ορμούζ γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την μεταφορά εμπορευμάτων από τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η κρίση προκαλεί έντονη ανησυχία στους πολίτες, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η Κυβέρνησή του διαθέτει σχέδιο τόσο για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης όσο και για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομίας ώστε η βρετανική οικονομία να αντέξει τις όποιες πιέσεις.





Μέτρα για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την μείωση του κόστους ζωής

Μεταξύ των μέτρων που παρουσίασε περιλαμβάνονται η μείωση των λογαριασμών ενέργειας με πάνω από 100 λίρες ανά νοικοκυριό, η παράταση της μείωσης του φόρου καυσίμων έως τον Σεπτέμβριο και η στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στρατηγική της Κυβέρνησης για επενδύσεις σε εγχώριες καθαρές πηγές ενέργειας, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον μόνο τρόπο σταθεροποίησης των τιμών και μείωσης της εξάρτησης από τις διεθνείς αγορές.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά σε σειρά κοινωνικών και οικονομικών παρεμβάσεων που τίθενται σε άμεση ισχύ, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η ενίσχυση των συντάξεων, η κατάργηση του ορίου των δύο παιδιών στα επιδόματα και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το συμφέρον της Βρετανίας σε ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον, είναι να επιδιώξει στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαίους συμμάχους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι απαιτείται κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Κάτι που όπως σημείωσε θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα και στην επόμενη σύνοδο ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου.



Πηγή: ΚΥΠΕ