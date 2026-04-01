Bελγικό δικαστήριο διέταξε σήμερα την Πολωνία και τη Ρουμανία να εξοφλήσουν την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer για τις παραγγελίες εμβολίων κατά της Covid-19, συνολικής αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στα τέλη του 2023, η Pfizer κατέθεσε μήνυση σε βάρος των δύο κρατών για να αναγκάσει τις δύο χώρες να τηρήσουν τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Pfizer για την παράδοση ενός καθορισμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε ορίζοντα αρκετών ετών, ανέφερε το δικαστήριο.

Η Πολωνία αρνήθηκε τον Απρίλιο του 2022 να τηρήσει τη σύμβαση, επικαλούμενη την εξέλιξη της πανδημίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Pfizer. Η Ρουμανία αργότερα προχώρησε στην ίδια κίνηση με την Πολωνία.

Το δικαστήριο των Βρυξελλών απέρριψε αυτά τα επιχειρήματα και διέταξε την Πολωνία και τη Ρουμανία να παραλάβουν τις δόσεις του εμβολίου και να πληρώσουν την Pfizer.

Η Πολωνία διατάχθηκε να παραλάβει δόσεις εμβολίου της Pfizer αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Ρουμανία διατάχθηκε να παραλάβει δόσεις εμβολίου αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Το υπουργείο Υγείας της Πολωνίας δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο για την απόφαση. Η ρουμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν έχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να σχολιάσει.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ